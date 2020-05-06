Май 6th, 2020

Ким Кардашьян в желтом купальнике восхитила фигурой

Ким Кардашьян порадовала поклонников особенно горячими снимками. Женщина примерила купальник желтого цвета. Хотя он и считается закрытым,но ,на самом деле,закрывает он мало что. Вполне отчетливо просматривается вся фигура Ким. Но ,похоже,так и было задумано.

Красавица не очень хорошо переносит изоляцию. Она уже сообщала своим поклонникам,что устает от четверых детей и именно сейчас твердо решила,что больше детей не хочет. Это слишком тяжело для нее. Видимо,примерив такой яркий купальник,Ким уже начала мечтать об выходе из карантина и поездке на отдых подальше от семейного очага .

Фолловеры пришли в восторг от новых снимков. «Горячая штучка», «Ты просто богиня», «Идеальная женщина», «Потрясающая фигура», «Девушка-бомба», – восхитились пользователи.