Ким Кардашьян в желтом купальнике восхитила фигурой

Ким Кардашьян порадовала поклонников особенно горячими снимками. Женщина примерила купальник желтого цвета. Хотя он и считается закрытым,но ,на самом деле,закрывает он мало что. Вполне отчетливо просматривается вся фигура Ким. Но ,похоже,так и было задумано.
Красавица не очень хорошо переносит изоляцию. Она уже сообщала своим поклонникам,что устает от четверых детей и именно сейчас твердо решила,что больше детей не хочет. Это слишком тяжело для нее. Видимо,примерив такой яркий купальник,Ким уже начала мечтать об выходе из карантина и поездке на отдых подальше от семейного очага .
Фолловеры пришли в восторг от новых снимков. «Горячая штучка», «Ты просто богиня», «Идеальная женщина», «Потрясающая фигура», «Девушка-бомба», – восхитились пользователи.
Пышные формы модели являются предметом споров поклонников уже не один год. Сама Кардашьян утверждает, что добилась сексуальных изгибов исключительно путем тренировок, однако фанаты предполагают, что она всё же прибегла к процедурам по липомоделированию.
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