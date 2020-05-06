Май 6th, 2020

Кейт Бекинсейл рассказала, почему не любит мужчин

46-летняя Кейт Бекинсейл, которая сейчас проводит карантин вместе со своим новым бойфрендом, 22-летним музыкантом Гуди Грейсом, стала героиней июньского номера журнала Women’s Health.

Кейт Бекинсейл

Актриса также дала большое интервью изданию, в котором затронула темы эйджизма, бодишейминга, а также указала на то, как по-разному общество судит женщин и мужчин за одни и те же поступки.

Обо всех этих проблемах Кейт знает не понаслышке — совсем недавно ей снова пришлось отвечать хейтерам, которые указали ей на слишком, по их мнению, большую разницу в возрасте с ее новым возлюбленным.

Сегодня это выглядит чуть ли не политическим актом, если женщина, которой за тридцать, пытается веселиться. Боже мой, ну конечно, я просто буду сидеть дома в ожидании менопаузы и вязать крючком! Все остальные варианты покажутся другим слишком рискованными, что лично для меня выглядит смешным,

— резко высказалась Кейт в интервью журналу.

Ранее в издании People были опубликованы слова инсайдеров, как развиваются отношения актрисы с ее новым бойфрендом.

Кейт очень нравится Гуди. Она находит его очень зрелым, умным и креативным и наслаждается его компанией. Он развлекает ее музыкой, они вместе готовят и смотрят фильмы,

— такие слова источников привели журналисты.

Гуди Грейс

Пару также уже замечали вместе на редких прогулках до супермаркета. Несмотря на то что официально роман подтвердился сравнительно недавно, он уже успел стать одной из самых обсуждаемых тем в прессе, а самой Кейт пришлось выслушать немало критики. Актриса уверена, что дело в несправедливом отношении общества к мужчинам и женщинам в аналогичных ситуациях.

Я наблюдаю, как мужчины постоянно делают, что хотят, идет ли речь об отношениях, или о покупке мотоцикла, или об очередной татуировке. И это никогда не вызовет вопросов вроде «А почему ему не завести еще больше детей?», или «А не пора ли ему стать отцом?», или «Почему у него было так много возлюбленных?»

— заявила Кейт в интервью.

Бекинсейл также уверена, что и с бодишеймингом женщины сталкиваются гораздо чаще мужчин. По ее признанию, она знает лишь один пример того, когда мужчине пришлось под давлением что-то поменять в своей внешности. Бен Аффлек как-то рассказал ей, что на съемках его заставили поставить новые зубы.

Поделилась Кейт и своими взглядами на брак.

Я думаю, что больше людей будут счастливее в браке, если им не придется жить в одном доме. Быть в браке — это легко, но жить с человеком — это совсем другое.

Я думаю, что особенно для женщин это имеет значение, хотя это и обобщение, но я думаю, что для нас характерно мысленно подчинять свои потребности тому, кто еще находится в комнате,

— сказала актриса.

Напомним, сама Кейт была замужем один раз — ее супругом был режиссер фильма «Другой мир» Лен Уайзман (на съемках картины они и познакомились). Свои отношения пара узаконила в 2004 году, а в ноябре 2015 года было объявлено о разводе. Официально процесс завершился в 2019 году.

Ранее у Кейт также были отношения с актером Майклом Шином, от которого она родила дочь Лили Мо. До встречи с Гуди Бекинсейл встречалась с Питом Дэвидсоном, который, как и ее нынешний избранник, был значительно моложе нее.