Май 6th, 2020

Как в домашних условиях проверить состояние сердца. Совет медиков

Среди медицинского сообщества бытует гипотеза что у нашего сердца имеется определенный запас сил на некий объем работы, которую оно может совершить за свою жизнь.

Однако представители науки и другая часть медицинских работников не поддерживают такую точку зрения. По их мнению долговечность работы сердца зависит от образа жизни человека и состояния его здоровья.

Существует немало способов определить в каком состоянии находится ваше сердце.Сегодня мы остановимся на 1-ом интересном тесте.

Сначала мы будем замерять состояние нашего сердца в спокойном состоянии.Затем нам будет нужно выполнить 30 приседаний с небольшой скоростью и вновь измерить пульс.

После этого необходимо сделать минутную паузу и снова снять показания.

Теперь нам понадобится следующая формула. Складываем все 3 полученных значения и вычитаем из получившейся суммы 200. Затем делим полученный результат на 10.

Если в итоге получилось число близкое к 4-ем, то это хороший результат. Если же значение превышает 6 то вам необходимо задуматься о состоянии вашего «мотора».