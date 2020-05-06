Май 6th, 2020

Как сложилась жизнь первой победительницы конкурса красоты в СССР

После того, как в Советском Союзе был проведен первый конкурс красоты, прошло 32 года.Это было одним из ярких событий перестроечного периода в СССР.В далёком 1988 году победила совсем юная школьница из Москвы Маша Калинина, которой на тот момент было всего 16 лет.

Юной девушке удалось удачно дебютировать и она стала первой советской красавицей. После победы с ней заключил контракт известный западноевропейский журнал.

С этого момента Марию заметили в США и она поехала покорять Голливуд.После прохождения обучения в театральной школе, актёрская карьера складывалась удачно. Мария Калинина получала много предложений от киностудий.Но, со временем, она стала понимать, что теряет интерес к актерской профессии.

Сейчас Мария Калинина проживает в США, преподаёт йогу и считает себя убежденной вегетарианкой.

Мария счастлива и замужем за человеком, у которого собственная продюсерская компания. У них прекрасно получается совмещать активную, интересную работу и личную жизнь, несмотря на постоянную занятость обоих.