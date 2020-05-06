Май 6th, 2020

Как отличить ковер ручной работы от изготовленного машинным методом

На рынке существуют две крупные категории ковров, которые отличаются друг от друга стоимостью, прочностью и особенностями изготовления. К ним относятся изделия ручной и машинной работы.

Хотя товар, произведенный на станке тоже прочный, надежный, рассчитан на длительное использование, но стоит дешевле. Некоторые недобросовестные продавцы пользуются этим и стараются выдавать одни виды продукции за другие, а покупатели не представляют, что их вводят в заблуждение.

В этой статье мы решили дать ответ на вопрос о том, на что стоит обращать внимание, чтобы выбрать действительно созданную вручную модель.

Основные параметры отличий

Чтобы понять, что ковер именно ручной работы, нужно быть особенно внимательным. На то, что перед вами действительно такой товар, указывают следующие характеристики:

Отличия в типе бахромы. На всех представленных в продаже коврах, созданных вручную, есть бахрома. Иногда она может подшиваться изнутри, но нити все равно есть. Если вам кто-то предлагает товар ручной работы, но на нем нет бахромы, стоит насторожиться.

Наличие и тип боковой обмотки. На крае ковра, созданного вручную, обмотка будет неравномерной, могут появиться некоторые дефекты. Это простительно, потому что человеческий глаз не всегда готов отследить мелкие дефекты.

Неровности в узоре, нанесенном на поверхность. Здесь история аналогична боковой обмотке. На станке всегда получаются идеально ровные линии, которые вы сможете проследить.

Узелки. У созданных вручную ковров есть небольшие узелки с обратной стороны. Их можно разглядеть у самого основания ворса.

Маркировка. У производителей, которые создают более дорогие товары, всегда есть маркировка и специальные бирки, которые указывают, где был произведен коврик, и какая компания отвечала за его создание.

Также у изделий, созданных вручную, есть неравномерный окрас нитей. В профессиональной среде такое явление называется абраж. Также на то, что перед вами ковер ручной работы, указывает его состав. Более дорогие товары изготавливаются из натуральных типов сырья. Такие виды искусственных волокон, как акрил или пропилен, используются намного меньше.

Если вы хотите купить качественные бежевые круглые ковры и желаете получить максимальную защиту от подделок, оформляйте заказ только у проверенного поставщика. Компании, которые, занимаются продажей товаров такого типа уже не первый год, могут гарантировать, что вы получите настоящий коврик ручной работы, а не машинную подделку.