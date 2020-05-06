Май 6th, 2020

Известная на весь мир воровка бриллиантов получила свой первый срок в возрасте 83 лет



Жительница Америки, известная на весь мир бриллиантовая воровка. Грабила элитные магазины для толстосумов с изделиями из алмазов.

Прикинувшись знатной дамой, не хуже Соньки Золотой ручки ловко и виртуозно обворовывала витрины без оружия, угроз и убийств. Умело «заговорив зубы» продавцам, она уносила изделия из бриллиантов на огромные суммы. Девочка выросла в беспробудной нищете, в многодетной семье и пьяницей отцом, который был шахтером, не получал зарплаты наличными, работал за еду, пил от безысходности.

Она мечтала стать известной звездой Голливуда, а … стала известной на все времена воровкой. При том, надо отдать долг ее актерскому таланту, который индианка использовала на все 100.

Царицу криминала безуспешно пытались поймать полицейские Америки и Европы, где девушка промышляла. По ее словам, европейцы еще более добрые и толерантные люди, обвести их вокруг пальца мошеннице не составляло никакого труда.

Тем более настали времена когда черных и белых уравняли в правах, если раньше хозяева ювелирных впускали даму на свой страх и риск, то теперь воровка могла промышлять беспрепятственно.

На протяжении всей криминальной карьеры, придуманный прием, ни разу не подвел. В нарядах от модных модельеров, заходила в фешенебельный ювелирный, рассказывая о своем женихе, чье имя знал весь город. Закричав: «Посмотрите, там по дороге едет мой жених на дорогом автомобиле», она заставляла продавщиц прилипнуть к окну, а сама выносила бриллианты со словами: «Подумаю и приду завтра».

Дорис Пэйн все же арестовали, через 60 лет, когда старушке было 83 года! И дали ей пять лет тюрьмы. Когда полиция пришла делать обыск, то обомлели от удивления.

Матрона криминального мира жила в нищете, на деньги вырученные от продажи краденого, лечила болеющую раком мать и наркомана сына. О Пэйн в Голливуде снят фильм, с Холли Берри в главной роли! И еще один примечательный факт, старушка Дорис живая легенда! Она до сих пор живет в Америке и вспоминает лихие времена!

