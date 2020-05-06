Май 6th, 2020

Forbes назвал имена самых успешных артистов прошлого года

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых артистов за прошедший год.

Победу одержала Тейлор Свифт. Звезда приумножила свои доходы аж на $185 миллионов

Наступал ей на пятки всеми любимый Канье Уэст, заработавший в свою копилку $150 миллионов.

Не секрет, что большую прибыль принесла ему продажа Yeezy кроссовок, горячо любимых среди модной молодёжи.

Закрывают тройку лидеров британец Эд Ширан ($110 миллионов), Элтону Джону его пока не догнать, со своими 84 миллионами долларов.

Шестое место разделили сразу два исполнителя — американский рэпер Jay-Z и певица Бейонсе. Каждый из них заработал по 81 миллиону долларов.

А вот барбадосской красавице Рианне чуть-чуть не хватило до золотой десятке, пока лишь досталось 11 место и кругленькая сумма в кошельке $62 миллиона.

Список пестрит артистами от попа, хип-хопа до рока. Остается только смотреть, какие доходы принесет этот 2020 год исполнителям, кто потеснит давно засидевшихся артистов? Уже не секрет, что многие за свои онлайн концерты ставят ценники не меньше 100 долларов. Как например одно корейская поп-группа. Наши соотечественники пока радуют нас бесплатными развлечениями.