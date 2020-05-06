Май 6th, 2020

Фильм «Племя»

Первый полнометражный фильм режиссёра Мирослава Слабошпицкого. Фильм «Племя» — эксперимент, «немое кино XXI века», в котором играют глухие и непрофессиональные актёры. За исключением фоновых звуков, ни один персонаж не произносит ни слова — все персонажи пользуются языком жестов, фильм также не сопровождается субтитрами. Премьера в кинотеатрах Украины 11 сентября 2014. Фильм является со-продукцией Украины и Нидерландов.

Хороший , хоть вначале и трудно воспринемать без единого слова…Но посмотрела на одном дыхании ….Этот странный и непонятный нам мир глухонемых .Только часть их жизни показана….действительность более удручающая .