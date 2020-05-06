Май 6th, 2020

Екатерина Варнава через суд пытается получить разрешение на вьезд и работу в Украине

Следующая российская звезда поспешила заверить всех в своей безграничной любви к Украине. И даже родственников во Львове нашла. Екатерина Варнава рассказала в интервью,что она очень любит Украину, и ранее даже планировала в столице покупать жилье. Кроме этого, Екатерина сообщила, что «Новый канал» в данный момент пытается решить проблему с ее въездом в страну.



«Меня принуждали не ездить в Украину, когда начался Майдан и война. Вопреки всему я поехала, я безумно любила Украину. Я обожаю Киев, я хотела купить там квартиру, во Львове живут родственники, всегда я напрямую была связана с Украиной.

Сейчас «Новый канал» пытается через суд отменить запрет. Мне не объяснили толком причину: во-первых, меня не было на крымском фестивале, во-вторых, у нас были гастроли по черноморскому побережью распланированы за год. Закон в Украине был принят задним числом. Мы туда съездили, а через месяц приняли закон. И мы не могли предвидеть, что после этого будет он принят», — объяснила Варнава.

В то же время знаменитость подчеркнула, что не собирается больше посещать полуостров, отметив, что хочет дождаться того момента, когда решится проблема с полуостровом.

«Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины, я человек, который представляет опасность для национальной безопасности Украины», — отметила Екатерина.