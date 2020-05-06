Май 6th, 2020

Диетологи рассказали,для кого представляет опасность веганство

Диетологи, что веганство и сыроедение представляют огромную опасность для здоровья многих людей. Веганство и сыроедение противопоказаны беременным и кормящим женщинам, детям, а также пациентам с болезнями опорно-двигательной системы, заболеваниями крови, а также функциональными нарушениями пищеварительной системы. Более того, доктора не рекомендуют такие диеты даже абсолютно здоровым людям.



Перед тем, как решиться на веганство или сыроедение, нужно пройти полное медицинское обследование. Если врачи установят, что вы абсолютно здоровый человек, то вам нужно обратиться к грамотному диетологу, который сможет составить рацион питания таким образом, чтобы организм получал все необходимые для нормальной работы вещества.



Более того, те, кто придерживается веганства или сыроедения, должны на регулярной основе принимать дополнительно пищевые добавки, в которых содержатся вещества, отсутствующие в растительной пище. Диетолог добавила, что при сыроедении и веганстве часто возникают различные заболевания желудочно-кишечного тракта. Такой рацион может вызвать метеоризм, газообразование, язву, гастриты и колиты.