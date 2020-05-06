 
 
Май 6th, 2020

Археологи нашли странные черепа инков в древней гробнице

Археологи нашли странные черепа инков в древней гробнице на территории Эквадора. По данным исследователей, сами черепа имеют неправильную форму и круглые отверстия на макушке. Также глазницы в черепах удивительным образом находятся близко друг к другу. Такое явление встречается впервые на раскопках городов империи инков.

Когда археологи находят человеческие останки, могут извлечь много данных о культуре, к которой принадлежали захороненные люди. И тут много зависит от возраста, пола, социального положения.
Четыре черепа, найденные в деревне инков в Андах, были выкопаны из ямы, когда-то служившей для пищевого мусора, поэтому мало вероятно, что они принадлежали знатным людям. Когда черепа собрали воедино, обнаружились отверстия в верхних частях.

Эти отверстия и другие следы, оставленные на костях, указывают на то, что черепа были натянуты на веревке — вероятно, как предупреждение для других.
Черепа датируются периодом, когда инки увеличивали свои территории. Тем, кто сопротивлялся их захвату, грозила смерть или порабощение. Четыре черепа принадлежат трем женщинам и одному ребенку, вероятно, это отражает тот факт, что мужчины слишком ценились как трудолюбивые рабы, чтобы тратить их на тактику террора.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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