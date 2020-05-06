Май 6th, 2020

Анна Семенович решила повеселиться на даче для разнообразия

Анна Семенович порядком устала находится дома. Певица каждый день публикует домашние фото и совсем уже мало напоминает ту блистательную звезду,к образу которой так привыкли ее поклонники.

Страницу Анны в Инстаграм заполняют то фото с кухни,то фото с дивана.

Чтобы хоть немного развеяться,звезда решила пожарить шашлыки на даче. Погода сегодня не совсем подходит отдыху на природе,но певицу это не огорчает. В отличном настроении Аня танцует и поет между грядками ,без макияжа и прически,но довольная и с маринованной курицей в руках.

Надо сказать,что женщина очень любит вкусно поесть и сама не плохо готовит. В свое блоге она часто дает кулинарные советы и единственным неприятным моментом во всей этой кухонной вакханалии становиться то,что певица прибавила несколько килограммов к своему прекрасному весу.

Но что может остановить женщину,когда она хочет вкусно поесть?