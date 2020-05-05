Май 5th, 2020

Врачи предупреждают об опасности ,связанной с появлением клещей

Многие люди, отправляясь на природу в разгар сезона клещей, даже не стараются себя обезопасить и живут мифами, связанными с этими насекомыми. В большинстве случаев такие вылазки на природу заканчиваются укусами насекомых, а нередко и опасными заболеваниями. Существует миф о том, что на территории Украины энцефалитных клещей практически нет, и с этим утверждением можно согласиться, однако медики предупреждают, что в наших лесах можно столкнуться с клещами, инфицированными боррелиозом.



Примерно третья часть клещей является носителями этого заболевания. Последствия боррелиоза не менее страшные, чем последствия энцефалита. Существует мнение, что при заражении боррелиозом место укуса становится красным, оно приобретает форму кольца. На самом деле такой признак проявляется не более чем в 70% случаев, и то не раньше, чем через неделю. Диагностировать болезнь Лайма довольно сложно. Антитела могут появиться в крови только через 3 недели после укуса, и если клещ вас все-таки укусил, вам придется сдавать повторные анализы. Медики настоятельно рекомендуют обращаться в больницу сразу после укуса насекомого.



Заподозрить заболевание можно по анализу крови. Врачи развенчали популярный миф о том, клещи живут исключительно за пределами населенного пункта — в лесу или парке. На самом деле, клещи обитают абсолютно везде, причем в некоторых случаях на кустарники и траву они могут подняться на высоту до 60 см.