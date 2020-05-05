Май 5th, 2020

В столице Дании нашли таинственный древний тоннель

В столице Дании нашли таинственный доисторический тоннель. Открытие произошло случайно, вао время строительства метро. Тоннель предположительно тянется через весь город и пока неизвестно, куда он может вести.

Специалисты считают, что обшитый деревом туннель является эвакуационным путем, построенным в конце 1700-х годов. Вероятно это было общирное оборонительное сооружение, в котором могла прятаться целая армия города, однако исследования пока продолжаются.

Сначала археологи датировали туннель XVII веком, однако радиоуглеродный анализ древесины показал, что дерево было срублено в 1874 году. Подобные туннели уже находили ранее, их строили на западном фронте во время Первой мировой.

«Странно, что был сделан туннель, про который никто не знает. Эта конструкция, должно быть, была секретной. Это часть военной истории Копенгагена», — сказал археолог из Копенгагенского музея Кристиан Андреас Фленсборг.

Это не первый тоннель, обнаруженный пол городом. Ранее подобное сооружения было обнаружено в середине 60-х годов прошлого века, однако оно не было таким масштабным.