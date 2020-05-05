Май 5th, 2020

В России столкнулись две непримиримые идеологии-коммунисты против великороссов. Кто победит?

Депутат Госдумы обратился с запросом в Генпрокуратуру. Он хочет,чтобы органы проверили на наличие экстремизма передачу популярного ведущего Дмитрия Киселева,в которой он заявил об необходимости поставить памятники Колчаку,Врангелю,Деникину и Краснову. Наконец-то две взаимоисключающие идеологии столкнутся в финальной битве.

Депутат-коммунист считает, что заявление телеведущего оправдывает действия генерала императорской армии, атамана Краснова, которого советские власти приговорили к смертной казни «за многолетнее служение нацистам». Предложение поставить Краснову памятник означает его героизацию, полагает парламентарий.

В запросе он отметил, что в России запрещено оправдание терроризма, а Краснов был казнен в том числе за террористическую деятельность, направленную против СССР.

Оправдание деятельности атамана, по его мнению, «автоматически выставляет борьбу советского народа и правительства с ним и ему подобными неправильной, что в корне ложно».

В настоящее время памятник Краснову установлен в станице Еланской Ростовской области. В 2009 году прокуратура Шолоховского района потребовала снести монумент, однако донской суд имел свое мнение по этому поводу и памятник оставили.

В России давно пора определится наследниками какого именно государства они себя считают. Потому ,что адская смесь из памяти о царе-батюшке,»отце народов» Сталине и «великих заветах» Ильича,да еще и подогретая боярышником,вызывает необратимые процессы в неокрепших русских мозгах.