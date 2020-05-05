Май 5th, 2020

В Лос-Анджелесе разработали защитный костюм, в котором можно пить, курить и заниматься сексом

Пандемия заставляет на многие вещи посмотреть по новому. Средств личной защиты это касается в первую очередь.

Дизайнерская компания из Лос-Анджелеса разработала защитный костюм,который помимо того,что защищает от вирусов,не мешает посещать разнообразные мероприятия и при этом чувствовать себя комфортно. Костюм получил название Micrashell.

По словам представителей компании, Micrashell — это «защищенный от вирусов, простой в управлении, легко дезинфицируемый и просто забавный костюм, позволяющий общаться без дистанцирования».

Костюм покрывает только верхнюю треть тела и оснащен устойчивой к порезам тканью, шлемом для фильтрации воздуха, прозрачным экраном, беспроводной голосовой связью, видеокамерой и, конечно, приложением для смартфона. Огоньки на костюме могут указывать на настроение пользователя и даже отображать сообщения.

«Например, эффект радуги выражает радость, а вот статичный красный свет скажет окружающим о том, что вы заняты», сказано в пресс-релизе.

Хотите выпить или покурить внутри костюма? Нет проблем.

Согласно описанию, каждый пользователь сможет «без проблем курить и употреблять напитки через специальные камеры под шлемом». Поскольку костюм представляет собой полукомбинезон, проблема с отправлением естественных нужд также решена. Кроме того, автор проекта отметил, что пользователи даже смогут заняться любовью, не снимая костюм — секс не должен быть угрозой здоровью.