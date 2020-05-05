Май 5th, 2020

В Британии с помощью вертолетов и огнестрельного оружия ловили тигра, который оказался скульптурой

В британском графстве Кент вооруженные полицейские отправились в местный лес на поиски тигра, после того, как было получено сообщение, что «в этой местности заметили большую кошку-хищника». К поискам тигра также подключили полицейский вертолет.

Однако, когда правоохранители пришли в поселок, их встретила 85-летняя Джульет Симпсон. От соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в лесу видели тигра. Женщина сразу пошла к скульптуре, которую она же и создала.

«С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. На тот момент они уже поняли, что это ложная тревога, поэтому я спросила у них: «Хотите я познакомлю вас со своим тигром? Он действительно выглядит как настоящий, я его таким и задумывала. Он стоит примерно в 30 метрах от тропинки, и его не слишком хорошо видно».

Следует заметить, что в графстве Кент расположены несколько сафари-парков, где живут много диких животных, в частности тигров. Ранее они неоднократно сбегали из клеток.