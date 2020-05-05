Май 5th, 2020

Уникальный чай каркаде может быть полезен при множестве болезней

Каркаде обладает очень необычным кисло-сладким вкусом, который могут оценить далеко не все любители чая. Однако, как утверждают специалисты, каркаде нужно пить абсолютно всем людям, поскольку этот напиток обладает уникальными свойствами. Сначала вкус этого напитка может показаться весьма странным, но к нему очень быстро привыкаешь.

Арабы считали каркаде панацеей – лекарством от всех болезней. Возможно, жители жарких стран немного преувеличивали его целебные свойства, но употребление этого напитка действительно может стать хорошей профилактикой от многих болезней. Также каркаде можно использовать в качестве понижающего давление средства при гипертонии. Какими еще полезными свойствами обладает этот чай?

Здоровье сосудов. Красный цвет каркаде обусловлен красящими свойствами антоцианов, которые в нем содержатся. Эти вещества снижают количество холестерина в крови, укрепляют стенки сосудов, улучшают проницаемость стенок.

Витамины. Каркаде содержит углеводы, макро- и микроэлементы, а также витамины, поэтому весной он становится настоящей «палочкой-выручалочкой» в борьбе с авитаминозом. В состав напитка входит много витамина Р и суточная норма С, который повышает иммунитет.

Устранение интоксикации. Этот напиток успокаивает и возвращает бодрость, а также снимает аллергическую интоксикацию. Напиток содержит антиоксиданты, которые очищают печень от токсинов. Каркаде тонизирует, а также может использоваться в качестве средства, устраняющего последствия алкогольного отравления. Каркаде чай содержит флавоноиды, поэтому выводит из организма соли тяжелых металлов.

Благотворное воздействие на мочеполовую систему, кишечник и желчный пузырь. Каркаде снимает спазмы и выводит из организма лишнюю жидкость. Он стимулирует выработку желчи и способствует улучшению работы кишечника, поэтому применяется при атонии и запоре.

Эксперты не советуют добавлять в этот напиток сахар и другие компоненты, но если вас не привлекает вкус каркаде, в первое время разнообразьте его вкусовые качества. Настоящий каркаде можно приобрести только в специализированных чайных магазинах. Каркаде продается в виде сушеных розовых бутонов. Заваривают цветы крутым кипятком и настаивают не больше 5 минут. Вкусовые качества этого напитка можно улучшать с помощью имбиря, кардамона, гвоздики, корицы, апельсина и лимона. Впрочем, существуют даже специальные способы приготовления холодного напитка.



Цветки заливают холодной водой и настаивают не менее 2 часов. Считается, что при таком способе приготовления все полезные свойства каркаде сохраняются. В частности, с помощью холодного способа заваривания можно сохранить витамин С, которым богат этот напиток. Каркаде употребляют для утоления жажды в летние месяцы, а в межсезонье для укрепления иммунной системы.