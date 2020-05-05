Май 5th, 2020

Украинское правительство разрешило начать работать,но ходить на работу ,пока,надо пешком

С 11 мая наша страна готовиться к постепенной отмене карантина. Начинают работать многие отрасли экономики. Рестораны, кафе, библиотеки, магазины, салоны красоты и парикмахерские, определенные виды производства, нотариусы и различные виды обслуживания открываются с 11 числа.

Вот только непонятно, на чем сотням тысяч людей, работающих в этих отраслях, приехать на свои рабочие места? Не у всех есть автомобили, не все живут рядом с работой. Не все зарабатывают на ежедневные поездки на такси.



К примеру, в Италии, Испании, Германии и других странах Европейского Союза сразу после запуска ряда отраслей – запускался и общественный транспорт. Действительно, запускался в ограниченном виде, и, конечно же, с соблюдением дистанции, но запускался. А у нас получается – идите на работу, а как будете добираться – ваше личное дело. Ситуация просто доведена до абсурда.