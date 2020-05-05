Май 5th, 2020

Удивительно,но факт-курильщики гораздо реже заболевают коронавирусом

Оказалось,что среди тех,кто заразился коронавирусом ,очень маленький процент курящих людей. Это уже успели заметить врачи. Своими наблюдениями медики делятся в социальных сетях и отмечают, что между приверженцами ЗОЖ и заядлыми курильщиками буквально разгорелся скандал.



Ученые из французского университета опубликовали недавно результаты своего опроса. Из числа заболевших, курильщиков оказалось 4%. Они опросили 350 тяжелых пациентов, чтобы узнать, курят они или нет. Выводы французских ученых косвенно подтвердили другие специалисты и опубликовали результаты исследования в СМИ. Они подчеркнули, что сторонников ЗОЖ, заболевших коронавирусом с тяжелыми симптомами, около 84%, и только 16% — это курильщики.

Эти данные многие медики долгое время опровергали и говорили о том, что коронавирус чаще всего поражает именно курящих людей, однако сосудистые хирурги , которые наблюдают за пациентами с коронавирусной инфекцией, рассказали, что больные ведут себя странно.



Они обратили внимание на то, что почти никто из заболевших не покидает свои палаты, чтобы покурить, и ни от кого из них не воняет табачным дымом. Также медики подчеркнули, что с момента пандемии коронавируса в их отделении двух врачей заболевание вообще не берет, и оба они — курильщики с большим стажем. Кроме них в отделение никто из врачей не курит.