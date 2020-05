Май 5th, 2020

Ученые открыли в космосе магнитную звезду

Астрономы из коллаборации MOBSTER открыли новую магнитную массивную звезду. Эти объекты достаточно редки и обладают сильным поверхностным магнитным полем, происхождение и эволюцию которого трудно описать. Примечательно, что основную роль в открытии сыграли данные космического телескопа TESS, который обычно занимается поиском экзопланет. Препринт работы опубликован на портале arXiv.org.

Спектрополяриметрические обзоры неба показывают, что существует популяция массивных магнитных звезд спектральных классов O, B и A, у которых регистрируется сильное поверхностное магнитное поле. Ключевой особенностью таких звезд является отсутствие корреляции между параметрами самого светила и его магнитными свойствами. В отличие от маломассивных звезд, которые имеют сложную топологию магнитного поля и циклы активности, связанные с ним, магнитные массивные звезды имеют топологически простые (преимущественно дипольные) поля, характеризующиеся большой напряженностью и стабильностью на протяжении десятков лет. До сих пор ведутся споры относительно механизма формирования этих магнитных полей и их эволюции. Ситуацию усложняет малое количество данных наблюдений — сегодня известно лишь 11 магнитных звезд O-типа и менее ста магнитных звезд раннего B-типа.

Группа исследователей из коллаборации MOBSTER (Magnetic OB[A] Stars with TESS: probing their Evolutionary and Rotational properties) во главе с Александром Давид-Уразом (Alexandre David-Uraz) из Делавэрского университета сообщает об обнаружении новой магнитной звезды В-типа HD 38170. Открытие было сделано при анализе данных космического телескопа TESS, итогом которого стали семь найденных кандидатов в магнитные звезды. Последующее изучение кандидатов при помощи наземного телескопа CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope) позволило установить, что одна из звезд действительно является магнитной.

HD 38170 относится к переменным звездам типа α² Гончих Псов, имеет радиус около 3,3 радиусов Солнца, массу около 2,8 масс Солнца и период вращения около 1,38 земных дня. Эффективная температура звезды оценивается в 10300 кельвинов, а ее возраст — в 394 миллиона лет. Максимальная измеренная индукция продольного поля составила 105 гауссов, для сравнения, средняя напряжённость поля Солнца на уровне фотосферы оценивается в несколько гауссов. Исследователи отмечают, что необходимы дополнительные наблюдения и моделирования, чтобы полностью описать магнитное поле этой звезды, а уже полученные результаты показывают, насколько полезны фотометрические данные телескопа TESS для поиска кандидатов в магнитные звезды.