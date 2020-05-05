Май 5th, 2020

Таисия Повалий внезапно вспомнила родной язык на фоне кризиса

В условиях надвигающегося кризиса,многие российские звезды внезапно вспомнили о своих украинских корнях. Во главе этого движения стоит всеми благополучно забытая Таисия Повалий.

Не так давно она сама публиковала снимки из своего особняка под Киевом. Из чего можно заключить,что блудная звезда таки вернулась на Родину,но,пока,никаких перспектив здесь у нее не наблюдается.

Подруга беглого президента Украины Виктора Януковича поделилась архивным видео, в котором был запечатлен один из ее выступов на сцене. Примечательно, что артистка исполняла песню на украинском языке. Всем известную композицию «Пісня про матір».

Публикацией исполнительница поделилась на своей личной странице в Инстаграм.

«Моя любимая песня», — коротко прокомментировала пост Тая. Мы,конечно же ,верим..