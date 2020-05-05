 
 
Май 5th, 2020

Соблазнительная Эби Ретчфорд поздравила всех с Днем Звездных войн

эби24 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.

Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз. 

Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый). 

Tags: , , , , | Category: Новости, США, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>