Май 5th, 2020

Соблазнительная Эби Ретчфорд поздравила всех с Днем Звездных войн

4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный, праздник – День Звёздных войн (Star Wars Day) или День Люка Скайуокера, как его иногда именуют поклонники этой киноэпопеи, созданной американским режиссёром Джоржем Лукасом.



Возник этот праздник из-за курьёзной игры слов. В английском языке много слов, которые и пишутся по-разному, и значение имеют разное, но особенности их произношения таковы, что звучат они практически одинаково. В этом и курьёз.



Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, явно не обделённый чувством юмора, обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское слово «May» можно перевести как название месяца, а слово «force» (сила) заменив словом «fourth» (четвёртый).