Май 5th, 2020

Собчак считает,что скоро в России наступит «ж..па»

Телеведущая Ксения Собчак резко высказалась о будущем России из-за коронавируса. В одном из своих интервью женщина сказала,что она ,конечно же,поддерживает решение властей о жестком карантине,но это приведет к тому,что и так полунищий народ окончательно лишится денег и работы.

«Жо*а нас ждет потом — экономическая. Но впервые победил гуманизм — стоимость человеческой жизни никогда не была так высока», — уверена Собчак. Она подчеркнула, что российские политики сделали непростой выбор между экономикой и жизнью людей, и он был сделан в пользу народа. Но в то же время Россия катится в пропасть бедности. Телеведущая опровергла информацию о том, что коронавирус может быть мировым заговором. По ее словам, никто из властей не будет закрывать границу и рушить экономику своей страны, поскольку в итоге это может спровоцировать самые глобальные последствия.



Телеведущая считает правильным решением призывать людей придерживаться самоизоляции. Только таким способом можно поддержать медицину, которая даже сейчас не справляется с большим числом больных. Напомним, что по состоянию на 4 мая в России было выявлено уже более 145 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.