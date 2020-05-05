Считавшийся мертвым немецкий футболист оказался жив

Бывший защитник немецкого «Шальке» Хианник Камба, который считался погибшим в 2016 году, обнаружен живым. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, 33-летний Камба, якобы разбившийся в автомобильной катастрофе, проживает в немецком регионе Рур со своей семьей. Отмечается, что футболист мог инсценировать свою смерть, чтобы получить выплату от страховой компании. В настоящее время немецкая прокуратура проводит расследование относительно жены защитника, которую обвиняют в предоставлении фальшивых документов о смерти мужа.