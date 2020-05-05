Май 5th, 2020

Появилась информация об неожиданном курсе падения биткоина

На ресурсе Bitcoinist появилась информация о неожиданном падении курса биткоина. Инвесторы предполагают, что причиной этому послужили повышенные риски обострения торговой войны между двумя государствами, оказывающими колоссальное влияние на мировую экономику – Китаем и США. За один день курс «криптозолота» упал с 9203 долларов США до 8600$.

Одной из причин аналитики считают заявление госсекретаря США Майкла Помпео, сделанное днем ранее. В нем говорится о возможном искусственном происхождении вируса Sars-Cov2, ставшего причиной пандемии. Также Помпео обвинил правительство Китая в несвоевременном предоставлении информации об этом возбудителе и вызываемой им болезни – коронавирусной инфекции.

Аналитики считают, что США невыгодна торговая война, как и Китаю. В первом государстве продолжается всплеск коронавирусной инфекции, пик которого должен прийтись, по прогнозам, на лето 2020 года. Китай переживает непростой экономический период из-за недавно закончившейся вспышки коронавирусной инфекции.

Однако обвинения в сокрытии информации о вирусе, либо о попытках распространять его — серьезное заявление, которое может оказать влияние на политику, а через нее — и на торгово-экономический отношения между двумя государствами. Проследить за ситуацией и узнать новую информацию о курсе биткойна после халвинга либо о соглашениях, к которым придут Америка и Китай, можно на нашем сайте либо его страницах в социальных сетях.Другие аналитики сделали новые прогнозы до 20 тысяч долларов уже в этом году.