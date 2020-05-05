Май 5th, 2020

Популярный украинский ведущий тратит на себя в месяц 4 тысячи долларов

Популярный ведущий Владимир Остапчук недавно пережил развод. В одном из своих интервью он рассказал,как проходит его холостяцкая жизнь.

По его же словам,в месяц ему надо 4 тысячи долларов,чтобы жить нормально по его мерках. Своего жилья у него сейчас нет,он квартиру оставил бывшей жене. И еще Остапчук посещает психолога,который помогает ему переосмыслить все случившееся.

«Сейчас я снимаю квартиру в Киеве, поскольку две квартиры оставил бывшей жене с детьми. Поэтому ежемесячно мне нужно около четырех тысяч долларов, чтобы хорошо себя чувствовать. Кроме того, я не люблю занимать у кого-то деньги. Возможно, поэтому у меня нет друзей», — сказал Владимир.

В то же время знаменитость не стал говорить о своей личной жизни, отметив, что пока не готов делится подробностями относительно данной темы.

«Как только решу, что действительно готов рассказать о ней, то сразу это сделаю. Знаете, уже даже стыдно, что моей личной жизни так много в СМИ», — указал он.