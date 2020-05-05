Май 5th, 2020

Playboy опубликовал фото очередной красотки

«Я хотел журнал, который выказывал бы позитивный и изысканный интерес к сексу», — писал в своей автобиографии основатель журнала Хью Хефнер. Его раздражали слишком серьезные размышления в мужских журналах и то, что медиа игнорировали женщин, предмет, более всего занимающий молодых мужчин.

Первый номер журнала Хью Хефнера вышел в декабре 1953 года. В октябре 2015 года он отказался от обнаженных моделей. Но продолжил выбирать девушку месяца — Playmate (откровенные фотографии модели публикуются внутри журнала, часто в формате плаката). Для многих Playmates фотосессия Playboy становилась самым ярким фактом биографии.

Сейчас ,к сожалению,печатная версия журнала ушла в прошлое. Издание решило полностью перейти в онлайн формат. Но это не мешает редакции поднимать все те же темы,интересующие их читателей. А в плане фото,возможности стали даже больше.