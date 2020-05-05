Май 5th, 2020

Пекин опасается серьезного конфликта с Вашингтоном

Пекин сталкивается с растущей волной враждебности из-за пандемии коронавируса, что может стать причиной конфронтации с США. Об этом говорится в аналитическом отчете для китайских властей, выяснило агентство Рейтер от людей, ознакомившихся с документом.

Отчет был составлен китайской академией международных отношений, связанной с министерством госбезопасности КНР, и представлен в начале апреля председателю КНР Си Цзиньпину и другим членам высшего руководства, сообщает Рейтер.

Его авторы пришли к выводу, что антикитайские настроения в мире не были столь высоки с 1989 года, подавления протестов на площади Тяньаньмэнь.

После пандемии Пекину придется иметь дело с волной антикитайских настроений, в первую очередь со стороны США, говорится в документе, и ему необходимо быть готовым к худшему сценарию, подразумевающему военное столкновение двух держав, сообщили анонимные источники агентства Рейтер.