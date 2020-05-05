Май 5th, 2020

Обновленные рейтинги политиков свидетельствуют о том,что все больше украинцев признают,что ошиблись на выборах

Согласно представленных сегодня результатов соцопроса КМИС 27,7% украинцев не знают, за кого голосовать, но за действующего президента они голосовать не пошли бы.

Самое интересное, что КМИС провел опрос с 17 по 25 апреля – еще до кучи факапов конца апреля-начала мая. Плюс каждый день карантина и каждое глупое решение забирает ежедневно еще немного рейтинга власти.

В итоге в Зеленского ,за год проб и ошибок, осталось 27,7% поддержки, а это еще карантин не закончился и дефолт не догнал. При этом не двойная разница с показателями по «тех, кто определился с кандидатом» – среди таких до сих пор 42,6% говорят, что готовы проголосовать за Зеленского вновь.



По словам политолога, такой разрыв означает, что огромное количество украинцев просто не знает, кого поддержать – хотя уже уверено, что точно не Зеленского.

При этом 14,9% Петра Порошенко свидетельствуют, что украинцы не перестают сравнивать «было и стало», 2018-й год с 2020-м – и уже готовы признаться себе, что было-таки лучше, а они совершили ошибку.