 
 
Май 5th, 2020

Муж Пугачевой разрешил публиковать закрытые фото и видео

Самоизоляция в семье 71-летней Аллы Пугачевой и 43-летнего Максима Галкина проходит совсем не скучно. Супруги придумывают различные способы, как весело проводить время дома вместе с детьми. Так, вчера телеведущий поделился новым видео, на котором показал, как они все дружно развлекаются.

 

В ролике шестилетняя Лиза танцует, а ее шестилетний брат Гарри сидит за синтезатором в наушниках. Их мама при этом, сидя на стуле, поет. Как написал Галкин, который сам выступил оператором, Пугачева «импровизирует».

С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит,— рассказал шоумен.

Поклонники звездного семейства уже назвали это видео «музыкальным и танцевальным шлягером».

 

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

 

Карантин супруги проводят в своем загородном доме в Подмосковье. Дети пары много времени активничают и на улице. Галкин показал, что Гарри уже освоил двухколесный спортивный велосипед.

 

Гарри Галкин

Гарри Галкин 

Проявляет сын пары интерес и к музыке. Недавно Галкин показал, как Гарри поет, чем впечатлил своих знаменитых друзей, в числе которых были Филипп Киркоров, Валерия, Игорь Крутой, Юсиф Эйвазов и многие другие.

 

А вот Лиза, похоже, заинтересовалась живописью, чем удивила даже собственного папу.

 

ФОТО Instagram

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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