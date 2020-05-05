Май 5th, 2020

Марат Башаров решил подзаработать на семейных скандалах

Российский актер Марат Башаров нашел чем привлечь к себе внимание и на чем заработать денег. Он ходит по разным каналам и рассказывает за вознаграждение как и чем он бил своих бывших.

Тема сейчас довольно горячая. Ее многие обсуждают и принимают участие в спорах. Но недавно на тех же каналах появилась и бывшая жена ,которая решила не отставать от супруга и тоже немного подзаработать. Ведь поливание друг друга грязью после развода-это древняя русская забава.

Екатерина Архарова заявила,что Башаров не сожалеет о содеянном.Также женщину возмутило и то, что актер обвинял ее в алкоголизме и неадекватном поведении. Архарова уверена, что такими заявлениями Башаров просто привлекает к себе внимание и зарабатывает деньги, поскольку испытывает материальные трудности. По ее мнению, очки он зарабатывает на своих пороках и грехах. Женщина утверждает, что никогда не была зависимой от спиртных напитков, в отличие от актера.



Кроме того, она подчеркнула, что если Башаров и дальше будет распространять лживую информацию, она обнародует скандальный компромат на него, и он уже давно был подготовлен на тот случай, если начнется судебный процесс. В студии также присутствовал муж Архаровой Артем Илясов, который заявил, что не считает Башарова мужчиной. Именно по этой причине он отказывается лишний раз с ним связываться.