Май 5th, 2020

Китай вывел в космос крупнейший космический корабль нового поколения

Китайская тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5 B» (CZ-5B) в 18:00 по местному времени (13:00 по Москве) стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в Южно-Китайском море. Как сообщает CGTN, запуск прошел успешно. Это первый старт ракеты CZ-5 в модификации для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

В ракете установлен опытный образец пилотируемого космического корабля нового поколения, сборка которого завершилась еще в августе прошлого года. Этот аппарат состоит из обитаемой капсулы и служебного модуля. Последний выполнен многоразовым с заменяемым тепловым щитом.

Китайский корабль, разработанный для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию, рассчитан на перевозку до шести космонавтов. Согласно проекту, масса корабля составит от 14 до 20 тонн в зависимости от версии.

Тяжелая ракета CZ-5 разрабатывается в Китае с начала 2000-х годов. Ее планируется использовать для запуска компонентов перспективной китайской орбитальной станции, а также для полетов автоматических станций к Луне и Марсу.

Первый запуск ракеты в версии для вывода полезной нагрузки на геостационарную орбиту состоялся в ноябре 2016 года. Всего же запусков CZ-5 было три, два из которых прошли успешно. Последний запуск ракеты был произведен в декабре 2019 года.

Версия ракеты CZ-5B, рассчитанной для вывода полезной нагрузки массой до 25 тонн на низкую околоземную орбиту, имеет стартовую массу 837 тонн при длине 53,7 метра и диаметре 3,35 метра без боковых ускорителей.

Ранее сообщалось, что во время своего второго полета CZ-5B выведет на низкую околоземную орбиту базовый модуль перспективной космической станции. Этот запуск запланирован на второй квартал 2021 года.