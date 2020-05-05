Май 5th, 2020

Кайли Дженнер замечена с теннисной ракеткой за 1800 долларов

Известные роскошные модные торговые модные марки периодически выпускают обычные вещи, которые мы используем каждый день со своим логотипом. Цена на них увеличивается в несколько раз, но они пользуются определенной популярностью у богатых людей. Так Louis Vuitton успели выпустить линейки своего дизайна и коврики для компьютерных мышек .

Французский дом моды Chanel в рамках новой коллекции «Chanel Spring Summer » представил набор теннисных мячей и ракеток.

Мячи белого цвета, упакованы в пластиковый тубус, в комплекте с которыми идет черная кожаная сумка, обойдутся в 450 долларов. Теннисную ракетку с логотипом Chanel можно купит за 1.800 долларов. По большому счету эти цены неоправданно завышены, здесь от Chanel только логотип и кожаная сумка, все стальное сделано под заказ сторонней компанией специализирующейся на производстве спортивного инвентаря.