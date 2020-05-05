Май 5th, 2020

К усмирению населения России подключились философы

Российская власть отчаянно ищет плюсы в наступившем кризисе от пандемии. Уже подключали ясновидящих,которые обещали обновление духовности тех,кто не сопьется. Потом ,как всегда,обещали небывалый подьем отечественного бизнеса. Дальше фантазия закончилась. Но кто-то вспомнил о философах.

«Все здоровые политически активные силы нашего общества все более и более начнут объединяться, для того, чтобы выйти из этого карантина уже в совершенно ином статусе, уже таким единым фронтом, который для себя, прежде всего, продемонстрировал способность к реальному объединению», — рассказал он.

По словам философа, режим самоизоляции становится подвижкой для того, чтобы усилить или уже существующие горизонтальные связи, или наладить новые. Россияне все вместе теперь находятся в одной тарелке, продолжил мыслитель.

Он отметил, что все конфликты, которые существовали в реальном мире из-за того, что все были мобильны, в условиях «такой почти блокады» заставили людей перейти в «режим распознавания кто свой, а кто чужой». При этом не с точки зрения идеологических конфликтов, а готовности к объединению и самоопределению в тех условиях, когда внешний мир ставит в такие затруднительные условия, добавил ученый.

«Люди должны осознать, что, даже если их немного, но, во всяком случае, готовность объединяться и готовность использовать вот такие кризисные ситуации в свою пользу, она может в достаточно ближайшем будущем принести свои замечательные плоды. И трансформировать страну, в которой мы живем, которую мы любим», — резюмировал ученый.

Переводя на человеческий язык,Россия страдала от внутренних конфликтов и разобщенности «здоровых» политических сил исключительно из-за наличия интернета и мобильной связи.

Правительству есть о чем задуматься.