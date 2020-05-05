Май 5th, 2020

Израиль ночью атаковал сирийские цели: военные склады и научные центры









По сообщениям сирийских государственных СМИ “сорвана израильская воздушная атака в районе Алеппо”.



Израильские истребители якобы нанесли ракетный удар по сирийскому военному научно-исследовательскому центру, занимающемуся разработкой новых вооружений.



По данным в ливанских СМИ, удар нанесен по научному комплексу в ас-Сафира близ Алеппо.



Сирийское государственное ТВ подтвердило, что атакован комплекс в ас-Сафира, на котором в прошлом разрабатывалось ракетное оружие.



По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, удары нанесены по ракетным складам про-иранских милиций. В результате атак “раздались мощные взрывы”.



Согласно данным Обсерватории, через несколько минут израильские истребители атаковали комплекс в Майадин, в пустыне на востоке Сирии.



Сирийские государственные СМИ сообщают о том, что речь идет о четвертой израильской атаки за последние две недели. По версии сирийской прессы, израильские ракеты были “перехвачены”.



По данным государственного агентства SANA, целью атак были военные склады в районе ас-Сафира.



По данным международных СМИ, речь идет о шестой израильской атаке в течение двух недель. Наиболее дерзкой из них стала дневная бомбардировка складов вооружений в Хомсе в пятницу, 1 мая. В результате атаки были уничтожены склады Хизбаллы. Дамаск официально отверг версию о том, что за атакой в Хомсе стоял Израиль, сообщив, что речь идет о “человеческой ошибке”. В результате атаки произошла серия мощных повторных взрывов — взрывались ракеты на складах. 10 человек получили ранения.



http://mignews.com/news/disasters/world/050520_70603_16551.html