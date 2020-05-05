 
 
Май 5th, 2020

Израиль ночью атаковал сирийские цели: военные склады и научные центры

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По сообщениям сирийских государственных СМИ “сорвана израильская воздушная атака в районе Алеппо”.

Израильские истребители якобы нанесли ракетный удар по сирийскому военному научно-исследовательскому центру, занимающемуся разработкой новых вооружений.

По данным в ливанских СМИ, удар нанесен по научному комплексу в ас-Сафира близ Алеппо.

Сирийское государственное ТВ подтвердило, что атакован комплекс в ас-Сафира, на котором в прошлом разрабатывалось ракетное оружие.

По данным Сирийской Обсерватории Прав Человека, удары нанесены по ракетным складам про-иранских милиций. В результате атак “раздались мощные взрывы”.

Согласно данным Обсерватории, через несколько минут израильские истребители атаковали комплекс в Майадин, в пустыне на востоке Сирии.

Сирийские государственные СМИ сообщают о том, что речь идет о четвертой израильской атаки за последние две недели. По версии сирийской прессы, израильские ракеты были “перехвачены”.

По данным государственного агентства SANA, целью атак были военные склады в районе ас-Сафира.

По данным международных СМИ, речь идет о шестой израильской атаке в течение двух недель. Наиболее дерзкой из них стала дневная бомбардировка складов вооружений в Хомсе в пятницу, 1 мая. В результате атаки были уничтожены склады Хизбаллы. Дамаск официально отверг версию о том, что за атакой в Хомсе стоял Израиль, сообщив, что речь идет о “человеческой ошибке”. В результате атаки произошла серия мощных повторных взрывов — взрывались ракеты на складах. 10 человек получили ранения.

http://mignews.com/news/disasters/world/050520_70603_16551.html

Tags: | Category: Израиль, Новости ﻿
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