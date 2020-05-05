Май 5th, 2020

Идеальный парк для социопатов придумали ландшафтные дизайнеры в Австрии

Архитектурная студия в Австрии разработала проект парка,в котором каждый человек может гулять в одиночестве.

Проект представляет собой лабиринт, разделенный высокими живыми изгородями шириной 90 сантиметров, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми. Множество дорожек, расположенных в форме отпечатка пальца, позволят использовать пространство парка большому количеству посетителей одновременно.

Самый длинный маршрут парка составит около 600 метров, прогулка по нему будет занимать в среднем 20 минут. По этому пути посетители смогут пройти от края парка к центру, где будут установлены фонтаны, и обратно. Дорожки будут оснащены интерактивными указателями, показывающими, есть ли на выбранном маршруте люди.

Идея паркового пространства в форме лабиринта пришла после того, как из-за вспышки коронавируса в городах начали закрывать общественные площадки. Ландшафтный дизайн парка, напоминающий отпечаток пальца, был вдохновлен идеей о том, что прикосновение — главное, чего не хватает людям в самоизоляции.

Парк хотят построить на пустующем участке в Вене. Но, по задумке архитекторов, этот проект может быть реализован во многих городах мира. Во время карантина он подойдет, чтобы наслаждаться природой, заниматься спортом и при этом ни с кем не контактировать. После пандемии парк будет служить местом, где можно будет сбежать от городской суеты и погулять в одиночестве.





