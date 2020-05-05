Май 5th, 2020

Ева Лонгория покорила сеть фото с маленьким сыном

Голливудская актриса Ева Лонгория не так давно впервые стала мамой. В ее 48 лет ей не так легко было прийти снова в форму и продолжить работу в кино,но за два года она это сделала.Но сынишка в ее жизни все таки на первом месте.

Она настолько занята воспитанием своего маленького сына, что берет его даже на съемочную площадку и не доверяет воспитание нянькам. На своей странице в instagram актриса часто публикует новые снимки с малышом, и пользователи отмечают, что ее маленький сын Сантьяго похож на ангела. Сама Ева тоже с ними соглашается, и последний снимок именно так и подписала.

«Ангелы действительно существуют!», — говорится в подписи к фотографии. Многие фанаты отмечают, что Сантьяго очень похож на свою маму, и они даже не заметили, как быстро прошли эти 2 года.



Кажется,еще совсем недавно Ева сообщала о своей беременности, а сейчас двухлетний ребенок позирует на фото. Напомним, что за бизнесмена Хосе Антонио Бастона актриса вышла замуж 4 года назад. До знакомства со своим мужем Ева часто повторяла, что готова родить ребенка только от того мужчины, с которым она почувствует себя как за каменной стеной. Теперь она признается, что Хосе Антонио именно тот человек.