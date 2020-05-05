Май 5th, 2020

Ермак уверяет, что в состав ТКГ войдут те люди, которые не принимали участия в боевых действиях против Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в очередной раз подчеркивает, что в Консультативный совет в составе политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, об идее создания которой стало известно после заседания ТКГ 11 марта, могут быть привлечены только граждане Украины, которые не принимали участия в войне в Донбассе и не совершали преступлений.

«Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми» ЛНР / ДНР «. Но в соответствии с Минскими договоренностями, Украина должена согласовать три законодательных акта с» представителями территорий «. Украина воспринимает как» представителей территорий «представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие из тех , кто проживают сегодня на оккупированных территориях, получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений «, — сказал он во время онлайн-дискуссии» Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинской Белого дома «, организованной Atlantic Council в понедельник.

При этом Ермак раз отметил, что в Минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ