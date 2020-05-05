 
 
Май 5th, 2020

Boeing показал ударный беспилотник-невидимку, для групповых атак

Австралийское подразделение американского авиастроительного концерна Boeing провело 5 мая 2020 года провело выкатку первого летного образца перспективного беспилотного ведомого Loyal Wingman, разработка которого ведется в рамках проекта Airpower Teaming Systems. Как пишет Flightglobal, в ближайшее время разработчики приступят к наземным испытаниям беспилотника.

Boeing занимается разработкой беспилотного ведомого Loyal Wingman по заказу министерства обороны Австралии. Перспективный аппарат сможет выступать в качестве сопровождающего для пилотируемых боевых самолетов. Макет беспилотника американский концерн впервые показал в начале прошлого года.

По условиям соглашения с австралийскими военными, Boeing должен собрать и испытать три прототипа Loyal Wingman. Проверки беспилотников будут проводиться на испытательном ракетно-космическом полигоне «Вумера» в Южной Австралии.

Loyal Wingman имеет в длину 11 метров и размах крыла 11,7 метра. Аппарат выполнен по модульному принципу. Полезная нагрузка для беспилотника будет размещаться в сменных носовых отсеках длиной 2,6 метра. Аппарат сможет выполнять полеты на расстояние до 3,7 тысячи километров, неся дополнительное вооружение или системы обнаружения и наблюдения.

Tags: | Category: Наука, Новости, США ﻿
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