Билли Айлиш рассказала о своей ориентации — она честно призналась, что предпочитает мужчин, а вот с девочками у нее как-то сразу не сложилось. На сегодняшний день Билли Айлиш (Billie Ailish) одна из самых востребованных артистов в мире. Ее концерты проходят только на самых больших площадках и билеты всегда распродаются задолго до концерта. До карантина певица много гастролировала, занималась музыкой и давала интервью. Но, ни в одном из разговоров она не открывала карт о своей ориентации. Как вы думаете, Билли Айлиш гомосексуальна или ей нравятся парни?

Певица всегда держала историю своей личной жизни под запретом, но несмотря на это, ей неоднократно предписывали романы с самыми разными звездными коллегами. Почти всегда, это были мужчины. Так, например, после недавнего прямого эфира на своей странице в Инстаграм, в сети появились разговоры о ее отношениях с американским рэпером Lil Pump. Сама Билли Айлиш никак еще это не подтверждала. У поклонников на этот счет есть другое мнение. Некоторые считают, что певице просто нравятся девушки! Именно по этой причине она не разглашает информацию о своих отношениях.