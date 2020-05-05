Май 5th, 2020

85-летняя Джуди Денч провокационно снялась для обложки британского Vogue

85-летняя британская актриса Джуди Денч снялась для обложки июньского номера британского Vogue. Таким образом, она стала самой возрастной звездой, снявшейся для обложки издания.

Главный редактор журнала Эдвард Эннинфул представил ее как «одного из самых любимых граждан нации».

Я не могу передать вам, как я рад видеть даму — командора Ордена Британской империи Джуди Денч, неоспоримую королеву сцены и экрана, снявшуюся для своей первой обложки Vogue в возрасте 85 лет,

— написал он в инстаграме.

На фото оскароносная актриса позирует в плаще с цветочным принтом от Dolce & Gabbana. Съемка прошла в начале марта, еще до карантина, а вот интервью она дала уже во время самоизоляции. В нем она рассказала о своей жизни во время пандемии и поделилась мыслями, как коронавирус изменит мир.

Я уверена, что чувствую себя так же, как и все остальные, такие беспрецедентные времена довольно трудно постичь. Что хорошо — так это то, что это заставило многих людей осознать затруднительное положение других людей, которые совершенно одиноки. Если из этого выйдет много доброты, то это будет плюсом,

— призналась она.

Журнал Vogue нередко критиковали за навязывание стандартов красоты. По-настоящему прорыв в индустрии модного глянца удалось сделать Эдварду Эннинфулу, первому мужчине — главному редактору и первому темнокожему главному редактору, вставшему у руля британского Vogue в 2017 году. На обложке первого номера под его руководством появилась темнокожая модель Адвоа Абоа, а в 2018 году на обложке журнала впервые в истории появилась женщина в хиджабе — супермодель Халима Аден.