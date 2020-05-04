



Зарубежные диетологи выбрали лучшие источники антиоксидантов. Они представляют из себя мощное оружие против свободных радикалов, которые повреждают клетки человеческого организма. Иследователи института жиеотогии в бельгийском городе Брюгге составили необходимый список.

Так, больше всего антиоксидантов в себе содержат фрукты и овощи, но они также имеются и в других продуктах питания. Профильные эксперты выделяют капусту разных сортов, чеснок, лук, сладкий перец, помидоры, морковь, тыкву, листовые салаты и бобовые.

Ягоды и фрукты полезны почти одинаково, но наибольшими поставщиками антиоксидантов диетологи считают яблоки и шиповник. Также вещества, ингибирующие окисление, содержатся в меде. Причем употреблять рекомендуется и продукт светлых, и темных сортов.

Кроме этого в качестве источника антиоксидантов рекомендуется употреблять яйца. Правда, с этим продуктом нужно быть предельно осторожными, поскольку он способен спровоцировать аллергическую реакцию. В день можно съедать не более 2 яиц.

Помимо этого диетологи советуют обратить внимание на растительные масла. Они содержат вещества, которые борются со свободными радикалами и обладают противовоспалительным эффектом.

Также полезны цельнозерновые изделия. В хлебе из такой муки содержится в 3 раза больше антиоксидантов, чем в остальных продуктах этой группы. Помимо этого хлеб из необработанной муки уменьшает угрозу онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.