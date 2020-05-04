 
 
Май 4th, 2020

Зарубежные диетологи выбрали лучшие источники антиоксидантов



Зарубежные диетологи выбрали лучшие источники антиоксидантов. Они представляют из себя мощное оружие против свободных радикалов, которые повреждают клетки человеческого организма. Иследователи института жиеотогии в бельгийском городе Брюгге составили необходимый список.

Так, больше всего антиоксидантов в себе содержат фрукты и овощи, но они также имеются и в других продуктах питания. Профильные эксперты выделяют капусту разных сортов, чеснок, лук, сладкий перец, помидоры, морковь, тыкву, листовые салаты и бобовые.

Ягоды и фрукты полезны почти одинаково, но наибольшими поставщиками антиоксидантов диетологи считают яблоки и шиповник. Также вещества, ингибирующие окисление, содержатся в меде. Причем употреблять рекомендуется и продукт светлых, и темных сортов.

Кроме этого в качестве источника антиоксидантов рекомендуется употреблять яйца. Правда, с этим продуктом нужно быть предельно осторожными, поскольку он способен спровоцировать аллергическую реакцию. В день можно съедать не более 2 яиц.

Помимо этого диетологи советуют обратить внимание на растительные масла. Они содержат вещества, которые борются со свободными радикалами и обладают противовоспалительным эффектом.

Также полезны цельнозерновые изделия. В хлебе из такой муки содержится в 3 раза больше антиоксидантов, чем в остальных продуктах этой группы. Помимо этого хлеб из необработанной муки уменьшает угрозу онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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