Май 4th, 2020

Ученые выяснили, как изоляция от коронавируса повлияла на интимную жизнь в разных странах

В Бангладеш, Индии и Непале некоторые говорят, что во время пандемии их сексуальная жизнь стала ярче: вместо одного раза в неделю занимаются сексом пять раз.



Ученые из Китая, Непала, Великобритании и Бангладеша провели совместное исследование о том, как карантин повлиял на интимную жизнь мужчин и женщин в разных странах. Об этом пишет Psy Post.



Исследователи трудились в разных точках мира. Только китайские ученые смогли опросить 459 человек от 18 до 45 лет: 270 мужчин и 189 женщин. Интересно, что каждый четвертый заявил, что во время карантина его либидо резко снизилось. Только 8% женщин заявили, что в изоляции их сексуальная жизнь стала ярче. Кроме того, 37% опрошенных говорят, что занимаются сексом реже, и столько же поделились, что получают от процесса куда меньшее удовольствие.



Тем временем 120 респондентов из Бангладеш, Индии и Непала, которые состоят в браке, в карантин чувствуют себя примерно так же. Только 3,3% опрошенных говорят, что во время пандемии их сексуальная жизнь стала ярче: дескать, вместо одного раза в неделю занимаются сексом пять раз.



Интересно, что половина всех опрошенных считают, что изоляция помогла им укрепить эмоциональную близость со второй половинкой.



Напомним, британские ученые провели исследование и определили, сколько женщин полностью удовлетворены своим партнером в сексуальном плане. Для участия в эксперименте пригласили около 2 тысяч пар, им задавали вопросы на тему секса, в частности спрашивали о сексуальных фантазиях. Результаты исследования показали, что больше всего пары хотят разнообразить свою интимную жизнь с помощью секс-игрушек (20%), а также новых поз в сексе (24%).