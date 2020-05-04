Май 4th, 2020

Ученые впервые увидели как пьют дикие коалы

Ученые впервые увидели как пьют дикие коалы — до сих пор это не удавалось зафиксировать на видео.

Коалы пьют, слизывая стекающую по стволам деревьев воду. К такому выводу пришли ученые из Сиднейского университета, которым впервые удалось наблюдать за этим процессом в естественной среде обитания животных. Их работа опубликована в журнале Ethology.

Каждый день дикие коалы съедают около 510 гр свежих листьев эвкалипта, и считается, что вода в листве, которой они питаются, обеспечивает примерно три четверти необходимой им воды как летом, так и зимой.

Однако в последние несколько лет в Австралии наблюдается самый длительный за всю историю период засухи, который сопровождается высокими температурами и, как следствие, сокращением содержания влаги в листьях эвкалипта. На коал эти изменения влияют сильно — ученые фиксируют увеличение случаев гибели животных от тепловых ударов.

В новом исследовании ученые попытались определить, как коалы восполняют дефицит воды, столь необходимой им в жару. Для этого они сопоставили наблюдения за поведением коал в дикой природе, сделанные гражданскими учеными и независимыми экологами в период с 2006 по 2019 годы в региональном парке Ю Янгс в Виктории и на Ливерпульских равнинах в Новом Южном Уэльсе.

Затем исследователи самостоятельно проследили за поведением 44 коал в их естественной среде обитания в парке Ю Янс.

«Долгое время мы думали, что коалам вообще не нужно много пить, потому что они получают много воды, необходимой для выживания, из листьев, которыми питаются. Но теперь мы увидели, что они слизывают воду со стволов деревьев. Это значительно меняет наше понимание того, как коалы добывают воду в дикой природе. Это очень захватывающе»

Валентина Мелла, ведущий автор исследования