Май 4th, 2020

Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические репрессии

Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения.

Это следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В документе есть запись о получении 24 апреля дохода в размере более 148 миллионов гривен – это около пяти с половиной миллиона долларов. Видом дохода указана «компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов». Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.

В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлия Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Её приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате «Нафтогазу» полтора миллиарда гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана и бегства Януковича.