Май 4th, 2020

Сообщается о попытке госпереворота в Катаре

Из Катара поступают срочные сообщения о попытке вооружённого государственного перевода в стране. Приходят сведения о перестрелке, а также о нескольких взрывах.

Первоначально сообщалось, что осуществлена террористическая атака. Однако потом местные источники заявили, что речь идёт о попытке госпереворота.

В небо были подняты военные вертолёты. Они кружили над столицей страны – Дохой.

По данным ближневосточных СМИ, попытка государственного переворота может быть связана с антикоррупционными делами, расследовать которые поручено местным правоохранителям. Распоряжение о проведении расследования дел, в которых фигурируют имена крупных катарских бизнесменов и политиков, отдал лично эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани. По некоторым сведениям, поручение о расследовании коррупционных схем могло быть озвучено в связи с оказанием давления со стороны Вашингтона. Ранее власти США заявили, что «подозревают Катар в коррупционных схемах», в результате которых стране достался Чемпионат мира по футболу 2022. Тем временем, в саудовской прессе заявлено, что власти Катара якобы распорядились о «сокрытии информации о попытке госпереворота в стране». Заявлено, что официальная Доха отдала распоряжение об уголовном преследовании подданных страны, которые разместят в сети материалы о взрывах и перестрелках.