Май 4th, 2020

Щедрый поклонник подарил Николаю Баскову квартиру за 750 миллионов

Николай Басков удивил и поразил поклонников ,показав свое жилье. Роскошная квартира в Москве на Пречистенской поражает своей площадью,а еще более-царским дизайном. Как признался сам Басков,на квартиру он не заработал. Квартира ему досталась в подарок от поклонника его творчества. Стоят такие апартаменты в центре Москвы 750 миллионов рублей.

Эту квартиру по праву можно назвать настоящим дворцом. Одна только площадь этих апартаментов насчитывает более трехсот квадратных метров. Находится она в элитном районе Москвы, где до самого Кремля рукой подать. Всего полчаса ходьбы. В доме всего двенадцать квартир, но при этом, здесь есть большой бесшумный лифт, охрана, парковка и небольшой дворик. Разработкой дизайна этого «дворца» занимался знаменитый дизайнер — Валентин Юдашкин.

Весь интерьер квартиры был сделан под запросы артиста, а это значит, что везде выделяется много золотой отделки, потолки с лепниной, колоны в греко-римском стиле и большие хрустальные люстры. Это все придает квартире ощущение каких-то царских хором.

Однако, из-за своих частых выступлений, певец бывает в квартире редко, а поэтому, умудряется еще и на своих шикарных апартаментах заработать, сдавая его в аренду, во время длительных гастролей по стране. Сутки пребывания в доме певца стоит не мало, от 370 тысяч до 520 тысяч рублей.