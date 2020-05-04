Сергей Лазарев попросил не называть Бузову певицей и не унижать профессию артиста

Сергей Лазарев не только профессиональный певец,но и достаточно успешный актер театра и кино. Каким трудом достигается успех в этих сферах,он знает не по наслышке.
После того, как Сергей 15 лет назад покинул группу Smash — добился успешной сольной карьеры. Теперь он один из самых известных поп-артистов России.
На одном из каналов Сергей Лазарев дал интервью и постарался, как можно более тактично высказать свое мнение о творчестве Ольги Бузовой.
Сергей подчеркнул, что может быть девушка старается, но она всего лишь шоувумен. Для нее ежесекундный пиар и хайп важнее, чем сама суть — это субъективное мнение артиста.
Ольга Бузова смогла добиться результатов, но Сергей не хочет, чтобы профессию музыканта и артиста обнуляли, чтобы из неё делали посмешище, так как он отдал этому делу всю жизнь с 8 лет.
Есть артисты от природы, у них с рождения присутствует призвание быть певцом и исполнителем. Для Сергея певица — это Уитни Хьюстон или Полина Гагарина, а также Анни Лоран, и эти девушки действительно могут петь.
«А когда певицами себя называют люди, которые живьём не могут и трёх нот спеть — это не певицы и стоит называть все своими именами» — Сергей предложил не подменять понятия.
В конце интервью Сергей Лазарев сказал, что такой род деятельности можно назвать — шоувумен, или придумать какое-либо другое название, но певицей называть не стоит.
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