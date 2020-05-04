Сергей Лазарев попросил не называть Бузову певицей и не унижать профессию артиста

Сергей Лазарев не только профессиональный певец,но и достаточно успешный актер театра и кино. Каким трудом достигается успех в этих сферах,он знает не по наслышке.

После того, как Сергей 15 лет назад покинул группу Smash — добился успешной сольной карьеры. Теперь он один из самых известных поп-артистов России.

На одном из каналов Сергей Лазарев дал интервью и постарался, как можно более тактично высказать свое мнение о творчестве Ольги Бузовой.