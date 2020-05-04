Май 4th, 2020

Самой старой черепахе Европы исполнилось 100 лет

Самой старой черепахе Европы исполнилось 100 лет и живет она в Турции в зоопарке. Черепаха вида Альдабра по имени Туки отпраздновала 100-летний юбилей.

Гигантская черепаха – представитель вида черепах, проживающих на Сейшельских островах, родилась в 1920 году прошлого столетия и проживает в зоопарке Фарук Ялцин в городе Дацик. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В честь юбилея сотрудники зоопарка устроили для Туки праздник.

Черепаху считают предсказательницей и доверяют предсказание результатов всех самых важных футбольных матчей.

При должном уходе черепаха сможет прожить до 250 лет. В настоящий момент она уже весит свыше 450 кг.